“الحكومة العراقية” تزف خبر سار لجميع الموظفين الان.. أعرف التفاصيل

كشفت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر 2024، عن حل مشكلة تحويل الأموال الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص، فيما أن ذلك شمل اقليم كوردستان، نظير أن الرواتب كانت معلقة بسبب مشاكل فنية عملت على تأخيرها، لكن في الوقت الحالي أصبح بإمكان الموظفين في الإقليم الحصول على رواتبهم دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة تقابلهم.

حل مشكلة رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر

وأكدت وزارة المالية، أنه تم إرسال فريق فني مختص لبغداد من أجل إيصال الرواتب الخاصة بشهر كانون الأول ليتم لتوصيلها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، عقب جهود متواصله مع الجهات المعنية في الوزارة، ليتمكن الفريق ذاته من حل مشكلة تحويل الأموال المخصصة لصرف الرواتب وكافة المستحقات المالية مع زيادة المبلغ المستحق توزيعه على الموظفين والعاملين في القطاع المدني والعسكري.

رواتب الموظفين في كردستان

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، أن الفريق الخاص بها يقوم بالتواصل المستمر من أجل متابعة المشكلة تنفيذ القرار المعني، مع تسلم الأموال حتى يتم معالجة وسد العجز في رواتب إقليم كردستان، بالإضافة إلى أن الوزارة تواصل مع خلال دوائرها المعنية جميع المشكلات والعقبات التي تُقابل عركلة عملية الصرف، حتى يسهل على الموظفين في حصولهم على المستحقات المالية بكل سهولة وبدون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، فيما يتمكن كل موظف من صرف راتبه عبر مختلف ماكينات الصراف الألي المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم.