“صار عنا بيبي” تردد قناة طيور بيبي 2025 علي مختلف الأقمار الصناعية وكيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“صار عنا بيبي” تردد قناة طيور بيبي 2025 علي مختلف الأقمار الصناعية وكيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال

تبحث الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور بيبي 2025 الجديد من أجل ضبطه،حيث أعلنت إدارة القناة بقيامها ببعض التحديثات في تردد القناة، وذلك لرفع مستوى الخدمة، فلقد تعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجودة داخل الوطن العربي والتي تختص بعرض أغاني الأطفال الشيقة  المليئة بالصور الملونة والرسوم المتحركة على مدار اليوم بدون توقف، كما تبث بعض البرامج الكرتونية المثيرة التي من خلالها يكتسب الطفل المهارات التعليمية والقيم الأخلاقية بطريقة غير مباشرة. 

تردد قناة طيور بيبي 2025

حصرياً تردد قناة طيور بيبي 2025 الجديد عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات بجودة عالية من حيث نقاء وصفاء الصوت والصورة، فلقد تمكنت قناة طيور الجنة من جذب وإثارة الأطفال بكل سهولة، وذلك نتيجة لما تعرضه من برامج كرتونية هادفة ومحتوى أخلاقي ممتع، لذا أصبح لا يخلو منزلاً به طفل صغير من قناة طيور بيبي الجديدة، وفيما يلي تردد قناة طيور بيبي الجديد: 

اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعامل تصحيح الخطأالاستقطابمعدل الترميزجودة القناة
طيور بيبينايل سات11258أفقي27500HD
طيور بيبيعرب سات11310أفقي30000HD

استقبال طيور بيبي 2025 على الرسيفر

تتمتع قناة طيور بيبي بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بأجمعه، حيث تبث القناة الأغاني الدينية التي تعلم الطفل طريقة الوضوء والصلاة بشكل سهل وبسيط، لذلك أصبحت الأمهات تعتمد عليها اعتماداً كلياً أثناء اليوم، وترغب في تثبيت التردد الجديد، ويتم ذلك على النحو التالي: 

  • الضغط على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد. 
  • تحديد اسم القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه. 
  • اختيار أيقونة الترددات. 
  • ادخال جميع الإحداثيات بشكل صحيح. 
  • الضغط على خانة بحث. 
  • النقر على حفظ التغييرات.

 

معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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