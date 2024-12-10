“الحقــي خــزني لـ رمضـان“!! أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة الدواجن في الأسواق المصرية.. البلدي رفــع؟

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية والمحلات التجارية، بعد الزيادة التي طرأت على أسعارها يوم أمس الأثنين 9 ديسمبر 2024، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بمقدار 6 جنيهات، هذا الارتفاع دفع العديد من المستهلكين إلى متابعة مستمرة لأسعار الدواجن اليومية وفقًا لبورصة الدواجن المصرية، وتعتبر الدواجن من أبرز مصادر البروتين الحيواني التي يستهلكها المصريون بشكل دوري، ما يجعل من الضروري متابعة أسعارها بانتظام.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 في المزارع حوالي 75 إلى 76 جنيهاً للكيلو، بينما يرتفع هذا السعر حتى يصل للمستهلك إلى حوالي 5 إلى 15 جنيها في الكيلو أي سيصل سعره لحوالي 90 جنية مصري للكيلو، حسب المنطقة السكنية التي يعيش بها المستهلك..

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الفراخ الساسو استقرارًا بعد آخر زيادة، حيث بلغ سعر الكيلو 100 جنيهًا للمستهلك في الأسواق.

سعر الفراخ البلدي اليوم

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد استقرت أسعارها عند 119 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

سعر البانية اليوم

وصل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء في مصر إلى سعر 210 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار البيض اليوم

كما استقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر إلى حوالي 155 و165 جنيهًا، حسب المنطقة، والبيض الأبيض ما بين 150 و160 جنيهًا، والبلدي ما بين 160 و170 جنيهًا.