الان.. خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل واحصل علي 800 دينار عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

أعلنت الجهات المختصة خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل خلال الأيام السابقة، حيث تبذل الحكومة قصارى جهدها في تلبية احتياجات جميع المواطنين بشكل عام وبالأخص محدود الدخل، فمن هذا المنطلق تم إطلاق عدد من البرامج التنموية التي تهدف إلى مساندة كبار السن والأرامل والمطلقات وكذلك وذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، ولكي تضمن الوزارة وصول الدعم للفئات المستحقة تم وضع باقة من الشروط.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل

كشفت الحكومة الجزائرية خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025 من خلال البوابة الإلكترونية، حيث تقدر قيمة المنحة نحو 800 دينار جزائري، وهذا بجانب إعانة أخرى تبلغ قيمتها 300 دينار جزائري، وذلك لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وباتباع الخطوات التالية ستتمكن من التقديم على المنحة:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية والتشغيل .

الضغط على خانة تسجيل حساب.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة، ومن ثم ارفاق كافة المستندات اللازمة.

النقر على أيقونة تسجيل من أجل ضمان تقديم الطلب بنجاح.

شروط الحصول على دعم المرأة الماكثة في البيت

لكي تستطيع المطلقة أو الأرملة الاستفادة من منحة البطالة بالجزائر لابد من تحقق الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة بالكامل، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: