”الأخضر طاير في السماء” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في البنوك

تعتبر أسعار الصرف العملات من أكثر المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين حيث تؤثر بشكل كبير على كافة الخدمات، ومن أبرز تلك العملات هو الدولار الأمريكي، حين يعتبر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يراقبها الجميع، سواء كانوا مواطنين أو رجال أعمال أو مستثمرين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم التفاصيل المتعلقة بسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في البنوك المحلية فتابعوا معي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

نوضح لكم في السطور التالية أحدث أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية، حيث جاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار اليوم 50.45 جنيه للشراء، أما للبيع فسجل 50.55 جنيه.

وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدولار اليوم 50.50 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 50.60 جنيه.

وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم 50.45 جنيه للشراء، أما البيع فسجل 50.55 جنيه.

وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدولار اليوم 50.46 جنيه للشراء، أما البيع فسجل 50.56 جنيه.

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار اليوم 50.47 جنيه للشراء، أما للبيع فسجل 50.57 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 50.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل حوالي 50.77 جنيه.

وفي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم 50.70 جنيه للشراء، أما للبيع فسجل حوالي 50.79 جنيه.