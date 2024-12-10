“الأخضــر طـــااايــر“!! سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى في البنوك والسوق السوداء.. الــ100 دولار بكام جنية

يعد البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري من المواضيع التي تشغل الكثيرين، سواء من المواطنين العاديين أو رجال الأعمال، وذلك من خلال محركات البحث على الإنترنت، يأتي ذلك في ظل التقلبات التي يشهدها سعر الدولار في الأشهر الأخيرة، ما يجعل معرفة السعر الرسمي للعملة الأمريكية أمرًا بالغ الأهمية، وفي هذا السياق فقد استقر سعر الدولار عند المستوى الذي تم تسجيله يوم أمس الأثنين 10 ديسمبر، والذي بلغ 50,50 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يتزايد اهتمام الكثيرين بسعر الدولار اليوم، خاصةً لأولئك الذين يتعاملون بالدولار بشكل مستمر، حيث وصل صباح اليوم الثلاثاء سعر الدولار في البنوك المصرية إلى 50,50 جنيهًا، وهو مستوى مرتفع جدًا، وفي المقابل فإن سعر الدولار في السوق السوداء يقترب من نفس المستوى، حيث بلغ حوالي 51 جنيهًا، فيما يلي نستعرض أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية.

سعر الدولار البنك الأهلي

سجل: 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

سجل اليوم: 50.45 جنيه للشراء، مقابل 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة

سجل اليوم: 50.46 جنيه للشراء، مقابل 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

سجل: 50.67 جنيه للشراء، مقابل 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

سجل: 50.47 جنيه للشراء، مقابل 50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك البركة

سجل: 50.45 جنيه للشراء، مقابل 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك التعمير والإسكان

سجل: 50.5 جنيه للشراء مقابل 50.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

سجل : 50.45 جنيه للشراء، مقابل 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل: 50.7 جنيه للشراء، 50.79 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك كريدي أجريكول

سجل: 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

تُظهر هذه الأسعار التفاوت البسيط بين البنوك المصرية، لكن عموماً يبقى سعر الدولار في نطاق ثابت نسبيًا في وقت يسعى فيه الكثيرون لمتابعة أي تغييرات قد تطرأ على هذا السعر.