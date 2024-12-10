سعر طن الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024

استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر في الأسواق والمحلات المتخصصة في بيع الرز، التي تعتبر من أكثر السلع الأساسية المعتمدة داخل البلاد، فيما أن سعر طن الأرز الشعير تراوح من 14 لـ 15 ألف جنيه للطن الواحد، فيما تختلف الأسعار بناءً على النوع والمنطقة التي يتم فيها الشراء، ناهيك عن إمكانية التعرف على أخر تحديث لأسعار الأرز في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم

وأما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الأرز الشعير والأبيض ووفقًا لما أعلنت عنه شعبة الأرز في الغرفة التجارية، فجاءت كما يأتي:-

وصل سعر الأرز الشعير من نوع رفيع الحبة إلى 14 ألف جنيه لـ 14500 جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر الأرز من نوع عريض الحبة بلغ نحو 15 ألف لـ 15800 جنيه للطن الواحد.

حتى أن سعر الأرز الأبيض سجل الطن الواحد نحو من 21 لـ 23 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.

أما الأرز عريض الحبة بلغ نحو 23 لـ 24 ألف جنيه.

سعر كيلو الأرز في الأسواق

وعن أسعار الأرز بالكيلو الواحد في الأسواق، مع العلم أن التحديثات تُجرى على جميع الأسعار باستمرار وعلى مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليها كافة المواطنين، فجاء كما يأتي:-