حميدو الولد الشقي.. ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني يومياً

تردد قناة طيور الجنة بيبي من الترددات التي تزايد عليا البحث حيث تعد قناة “طيور الجنة بيبي” واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي هادف. يمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD ودون الحاجة إلى اشتراك.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز 27500:

معامل تصحيح الخطأ 3/4:

أهم مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تقدم القناة أناشيد وأغاني تعزز القيم التعليمية والترفيهية.

يمكن متابعة القناة بدون رسوم.

تحرص القناة على تقديم أفضل تجربة مشاهدة للأطفال.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة بيبي

تأكد من تشغيل الرسيفر والتلفزيون معا، وتحقق من أن جهاز التحكم يعمل.

باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Menu أو القائمة.

اختيار الإعدادات أو التركيب من القائمة الرئيسية.

اختر البحث اليدوي أو إضافة قناة جديدة.

حدد القمر الصناعي الذي تريد البحث عليه، مثل نايل سات أو عرب سات، بناء على التردد.

أدخل تفاصيل التردد لقناة طيور الجنة بيبي.

بعد إدخال البيانات.

كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

اضغط على خيار بحث لبدء البحث عن القنوات المرتبطة بهذا التردد.

بمجرد انتهاء البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المكتشفة. ابحث عن قناة “طيور الجنة بيبي” في القائمة.

اضغط على زر حفظ لتثبيت القناة ضمن قائمة قنواتك.

انتقل إلى قائمة القنوات المثبتة لديك وابحث عن قناة طيور الجنة بيبي.

بذلك تكون جاهزة للمشاهدة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات