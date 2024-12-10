الوجبة السابعة منصة مظلتي.. رابط عرض اسماء الرعاية الاجتماعية العراق

الوجبة السابعة منصة مظلتي، يبحث العديد من المواطنين في محافظات العراق عن الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية، خاصة وأن هذا البرنامج يتضمن شريحة كبيرة من الأفراد الأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم دعم مادي وحياة كريمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت بأن الوجبة السابعة أوشكت على الاقتراب، ويمكنك الإطلاع على الأسماء، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

الوجبة السابعة منصة مظلتي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإطلاع على أسماء المشمولين في الوجبة السابعة منصة مظلتي بالعراق، وفقًا لما يأتي:-

أن تقوم بالانتقال إلى منصة مظلتي في البداية.

مع القيام بالدخول إلى الصفحة الخاصة بالبرامج.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة والمحافظة المقيم بها المواطن المتقدم.

مع إدخال معلومات الشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

أما عن الشروط الواجب إنطباقها على كافة المتقدمين، في إطار أن يتحصلوا على الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، فجاءت كما يلي:-