انهيار الليرة.. سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن في دمشق وحلب في المصرف المركزي والسوق السوداء والذهب يسجل أعلى معدل له

سعر الليرة السورية، شهد اليومين الماضيين أحداث متسارعة في سوريا بدء من الاطاحة بنظام الحكم في سوريا وسيطرة المعارضة السورية على المقرات الحكومية وكل هذه الأحداث أثرت بشكل سلبي وكبير على أسعار العملات في سوريا سواء أمام الدولار والعملات العربية واليوم سيكون حديثا عن اسعار الليرة السورية مقابل الدولار وغيره من العملات وتأثير الأحداث الجارية على الأسعار في المستقبل فتابعونا.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار

قد شهد اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر تحسن في سعر الليرة السورية مقابل الدولار حيث قد وصل السعر في الأسواق السوداء قبيل سقوط النظام يوم 7 ديسمبر 25000 ليرة للدولار (شراء) وإلى 20000 ليرة للدولار (بيع).

وقد أعلن العاصمة الاقتصادية في سوريا في مدينة حلب 41000 ليرة للدولار (شراء) و 36000 ليرة للدولار (بيع).

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الآن

يزداد البحث من قبل المواطنين في سوريا حول سعر الليرة السورية اليوم مقابل الدولار والتي تشهد اليوم استقرار في الأسعار مقابل اليومين الماضيين حيث جاء السعر في كلا من حلب ودمشق كالتالي:

دمشق : سعر صرف الدولار في دمشق 17000 ليرة للشراء و 16000 ليرة للبيع.

: سعر صرف الدولار في دمشق 17000 ليرة للشراء و 16000 ليرة للبيع. حلب: سعر صرف الدولار 18000 ليرة للشراء و 17000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا

مع ارتفاع أسعار العملات في سوريا بدء سعر الذهب في الارتفاع ليصل إلى أعلى معدل له وقد سجل سعر الذهب الاسعار التالية:

في دمشق : سجل سعر الشراء لجرام الذهب عيار 21 اليوم 1,255,000 بينما سجل سعر البيع 1,334,000.

: سجل سعر الشراء لجرام الذهب عيار 21 اليوم 1,255,000 بينما سجل سعر البيع 1,334,000. في حلب: جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في حلب 1,334,000 للشراء، بينما سجل سعر البيع 1,413,000.

التوقعات لأسعار الليرة السورية

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة استمرار التضخم وارتفاع خلال ما تبقى من عام 2024 مع تراجع أسعار الليرة السورية أمام غيرها من العملات.

مع احتمال استمرار النقص في السلع الأساسية واحتمالات خفض الدعم الموجه نحو السلع الغذائية والوقود الأمر الذي سيؤثر على أسعار العملات وحياة المواطنين.