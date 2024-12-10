سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-12-2024

تزامنًا مع استمرار رحلات العمرة والحج التي تزداد في الوقت الحالي وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، تبدأ التساؤلات حول أخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الشراء لـ 13.42 جنيه للشراء، فيما أن سعر البيع بلغ نحو 13.46 جنيه في البنك المركزي، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار الريال السعودي.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 13.40 جنيه شراء، وبيع 13.45 جنيه داخل بنك مصر.

فيما سجل سعر الريال في البنك الأهلي نحو 13.40 جنيه للشراء، وللبيع 13.45 جنيه.

كذلك فإن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي وصل لـ 13.29 جنيه للشراء، وللبيع 13.32 جنيه.

أما عن سعر الريال في بنك الإسكندرية فبلغ نحو 13.41 جنيه شراء، بيع 13.45 جنيه.

تحديث سعر العملات الان

وعن أسعار العملات داخل البنوك العاملة في الدولة، حتى أن التحديثات تبقى مستمرة على جميع الأسعار، بحيث يتعرف عليها الجميع، فهي نصت على النحو الأتي:-