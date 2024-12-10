سعر الذهب بيع وشراء اليوم الثلاثاء 10-12-2024

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر في محلات الصاغة والأسواق المحلية، فيما أن ذلك جاء بعد أخر ارتفاع شهده المعدن الأصفر في الأونة الأخيرة، نظير أن الجنيه الذهب سجل نحو 30 ألف و320 جنيهًا وهو يزن 8 جرامات، وفي ذلك سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية في السطور التالية.

أسعار الذهب للبيع اليوم الثلاثاء

مع أخر تحديثات أجرت على أسعار الذهب للبيع اليوم الثلاثاء، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4331 جنيهًا للجرام الواحد بيع.

فيما أن سعر الذهب عيار 21 شراء سجل نحو 3790 جنيهًا.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فبلغ نحو 3248 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء إلى 2527 جنيهًا للجرام الواحد.

وعن سعر المصنعية فإنها تختلف قيمتها من تاجر إلى أخر فيما تتراوح القيمة من 60 لـ 150 جنيه.

سعر شراء الذهب اليوم الثلاثاء

وأما عن سعر شراء الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، مع أن التحديثات تبقى مستمرة على جميع المشغولات الذهبية، في إطار أن يتعرف عليها كافة راغبي عمليات الشراء والإستثمار، فإنها نصت على النحو الأتي:-