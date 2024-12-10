ارتفاع كبيرة تجاوز 10% .. سعر الليرة الليرة اليوم مقابل الدولار

شهدت سعر الليرة الليرة اليوم مقابل الدولار تقلبات ملحوظة في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، حيث استمرت الضغوط الاقتصادية في التأثير على سعر الصرف. تفاوتت الأسعار بين السوق الرسمية والسوق السوداء بفروق كبيرة، مما يعكس زيادة الطلب على العملات الأجنبية وسط تحديات اقتصادية مستمرة. سجل الدولار واليورو ارتفاعات واضحة في الأسواق غير الرسمية، بينما بقيت الأسعار الرسمية أقل بفارق ملحوظ. هذا التباين يشير إلى استمرار التحديات في استقرار العملة المحلية والاقتصاد السوري بشكل عام.

سعر الليرة الليرة اليوم مقابل الدولار

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم، 10 ديسمبر 2024، تفاوتًا ملحوظًا بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وفقًا لمصرف سوريا المركزي، يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار حوالي 13,600 ليرة سورية، في المقابل، تسجل السوق السوداء أسعارًا أعلى بكثير، حيث بلغ سعر الشراء في دمشق 16,000 ليرة، وسعر البيع 17,000 ليرة، مما يمثل زيادة بنسبة 10.53% عن السعر الرسمي، وفي حلب، تراوح سعر الشراء بين 17,000 ليرة والبيع 18,000 ليرة، بزيادة تقارب 28%.

هذا التفاوت الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يعكس التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الليرة السورية.

سعر الليرة السورية مقابل العملات

شهدت الليرة السورية اليوم، 10 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، حيث سجلت الأسعار التالية: