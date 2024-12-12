خطوة بخطوة.. سجل في بطاقة حماة الوطن بالإمارات واعرف شروط الحصول على البطاقة

بطاقة حماة الوطن من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالإمارات وعملت على إطلاقها، وكان الهدف من إطلاق تلك البطاقة هو تعزيز وتقدير ما بذله المواطنين من جهد وتضحية من أجل الوطن، حيث أن البطاقة تقدم لحاملها مميزات بالإضافة لعدة تسهيلات تتعلق بخدمتهم، كما أنها تعطي فرصة الاشتراك في العديد من الأنشطة الخاصة بالوطن وكذلك المناسبات.

طريقة التسجيل إلكترونيًا للحصول على بطاقة حماة الوطن

تمثلت الخطوات اللازمة للتقديم على بطاقة حماة الوطن في نقاط عدة والتي تحددت في التالي:

التوجه للموقع المحدد للتقديم على بطاقة حماة الوطن.

انتقل لعمل حساب خاص بك بواسطة بياناتك والتي هي أسمك بأكمله وتحديد تاريخ ميلادك وكذلك رقم هويتك.

رفع صورة إلكترونية من أصل هويتك، وكذلك صورة المتقدم إصدار حديث، والشهادة الخاصة بسجله الجنائي وأيضًا جواز سفر حديث وساري، ويتطلب تقديم إثبات وتوضيح العنوان المقيم به كعقد الإيجار.

في حال تطلب الأمر أن يقوم المتقدم بعمل فحص طبي ليتمكن من امتلاك البطاقة، لابد من القيام به في مركز صحي.

يتوجب دفع الرسوم كافة المفروضة بصورة إلكترونية بواسطة الطريقة المحددة بالموقع.

عند التقديم ستتم عملية المراجعة وإعداد البطاقة، ويمكن أن تحصل عليها من قبل الجهة المعنية أو عبر البريد.

الشروط الواجبة للحصول على بطاقة حماة الوطن بالإمارات

وضعت الشروط المحددة لحصول المواطنين على بطاقة حماة الوطن في الآتي: