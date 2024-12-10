هام.. قانون التقاعد العراقي يوضح سن التقاعد الجديد 2024

يدور حول تعديل سن التقاعد العديد من المناقشات التي يكون الهدف الأساسي منها مد مدة خدمة الوظيفة التي يلتحق بها الموظفين، مما يكون سبب في أن تتحسن ظروف المتقاعدين المعيشة عند وصولهم لسن التقاعد، وبعد تداول الاقتراحات المتعددة الآن من المقترح تغيير سن التقاعد الحالي والذي هو 60 عام ليكون 65 عام، بالإضافة لتغير سن التقاعد المبكر وتحدد ليكون 50 عام، وسيتم توضيح سن التقاعد الجديد بالعراق بعد التعديل بشكل موضح في المقال المقبل.

سن التقاعد الجديد بعد التعديل في العراق 2024

أوضحت الوزارة المالية المختصة بدولة العراق أنه للآن لم يتقرر التعديل رسميًا على سن التقاعد، وستظل اقتراحات التعديلات قائمة والتي الهدف منها في الظروف الحالية للاقتصاد حدوث توازن ما بين الموظفين وبين المتقاعدين واكتساب الخبرات من المتقاعدين بواسطة إضافة بعض المهام لهم، وتمثلت التعديلات التي تم اقتراحها في التالي:

سن التقاعد بعد تعديله يزيد ثلاث سنوات، يتغير من 60 عام ويكون 63 عام.

سن التقاعد بعد تعديله لأصحاب المهن القانونية يزيد ثلاث سنوات، يتغير من 62 عام ويكون 65 عام.

سن التقاعد المبكر بعد تعديله يزيد خمس سنوات، يتغير من 45 عام ويكون 50 عام.

ما السبب وراء تعديل سن التقاعد العراقي 2024؟

لكي يستمر الصندوق الخاص بالتقاعد وخفض الضغط على ميزانية الدولة العامة.

الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الموظفين لأطول وقت لكي يزيد الإنتاج بالقطاعات المختلفة.

لكي يتوفر العديد من الفرص للشباب للالتحاق بالعمل بواسطة وصول الموظفين سن التقاعد تدريجيًا.

الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تحدد يوم صرف رواتب المتقاعدين من قبل الحكومة العراقية ليكون الموعد بشكل ثابت وهو يوم واحد بكل شهر من الأشهر الميلادية، وفي حال كان هذا اليوم إجازة بشكل رسمي سيتم تقديمه أو تأجيله وهذا على حسب ما سيتم توضيحه للمستفيدين.