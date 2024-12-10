احصل على بطاقة حماة الوطن بالإمارات بالخطوات والشروط المحددة

بطاقة حماة الوطن التي عملت الحكومة الإماراتية على إنشائها من أكثر المبادرات التي يتساءل عنها المواطنين بالإمارات لأهميتها، حيث أن تلك البطاقة توفر بعض المميزات التي تسهل عليهم العديد من المجالات، بالإضافة لإتاحة خدمات عدة وكذلك تسمح للمواطنين أن يشاركون المناسبات وكذلك الأنشطة التي تقام بالإمارات، وبتلك المقال سنوضح الخطوات وأيضًا الشروط اللازمة لحصول المواطنين على بطاقة حماة الوطن.

طريقة التقديم للحصول على بطاقة حماة الوطن بالإمارات

يستطيع المواطنين بالإمارات التقديم بسهولة على بطاقة حماة الوطن بالإمارات بواسطة تنفيذ الخطوات الآتية:

الولوج لموقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تدوين المعلومات إلكترونيًا بالنموذج المختص بالطلب.

رفع المستندات والتأكد من تقديمها صحيحًا.

دفع إلكترونيًا الرسوم المحددة.

عليك الانتظار والمتابعة بعد التقديم وفي حال الموافقة ستصلك رسالة تفيد بذلك على بريدك الإلكتروني.

بعدها ستحصل على موعد للتوجه لكي تستلم البطاقة، وهذا يكون من خلال مركز بالأمارات.

عند استلامك للبطاقة لابد من تقديم بطاقتك الشخصية ومراجعة البطاقة لكي تتأكد من تفعيلها، وكذلك للتعرف كيف تستفيد منها.

الشروط اللازمة للحصول على بطاقة حماة الوطن بالإمارات