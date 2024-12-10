بشرى للمرأة الجزائرية.. سجلي الآن بالخطوات في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

تحرص الحكومة الجزائرية باستمرار على توفير الدعم للمرأة الذي يساهم في جعل مستواها الاجتماعي وكذلك الاقتصادي في تطور، ولهذا عملت على تقديم منحة مختصة بالمرأة الماكثة بالمنزل حتى تساهم في إنشاء مشاريع صغيرة الحجم، وحتى يكون بإمكان المرأة الجزائرية التسجيل في تلك المنحة عليها أن تطلع على الشروط بالإضافة لكافة خطوات التسجيل التي سنوضحها.

خطوات التسجيل بمنحة المرأة الماكثة في المنزل

يوجد بعض الخطوات التي تحددت في شكل متتالي لتتمكن المرأة من حصولها على المنحة وتحددت خطوات التسجيل في التالي:

تنتقل الخطوة الأولى للموقع المتعلق بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

بعدها القيام بعمل حساب خاص بالتقدمة بواسطة تدوين البريد الإلكتروني وكذلك رقم الهاتف.

يتم تدوين بيانات المتقدمة بأكملها والتي هي الإسم وتحديد العمر وكذلك مستواها الدراسي.

بعدها ستحصل على رمز خاص بالتحقق يلزم كتابته، وبهذا يكون حساب المتقدمة مفعل.

يتم تسجيل الدخول بواسطة الأسم وكذلك كلمة السر وتحديد خيار المنحة الخاصة بالمرأة الماكثة، ثم تدوين البيانات المطلوبة والانتقال لتقديم طلبك.

ستتم عملية المراجعة لجميع الطلبات وتحديد عدد النساء الذين يستحقون تلك المنحة.

الشروط الواجبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

لكي تحصل المرأة الجزائرية على المنحة لابد من توافر عدد من الشروط المحددة والتي ثمثلت في: