طالع السما>> ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 شهدت الفترات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا فى اهتمام المتابعين بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تشهد هذه العملة تقلبات مستمرة بين الارتفاع والانخفاض، مما يعكس الوضع السياسي الراهن والتحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، وفي السطور القادمة نعرض لكم أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالإضافة إلى أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم ارتفاعًا في عدة محافظات، حيث تميزت التغيرات الأخيرة بأسعار صرف العملات المحلية والعالمية، كما يلي:

الدولار الأمريكي (USD) سعر الشراء: 16,000 ليرة سورية، بينما سجل سعر البيع: 17,000 ليرة سورية.

اليورو (EUR) سعر الشراء: 16,923 ليرة سورية، بينما سجل سعر البيع: 17,986 ليرة سورية.

الليرة التركية (TRY) سعر الشراء: 458 ليرة سورية، وجاء سعر البيع: 489 ليرة سورية.

الجنيه المصري (EGP) سعر الشراء: 315 ليرة سورية، وجاء سعر البيع: 337 ليرة سورية.

الريال السعودي (SAR) سعر الشراء: 4,264 ليرة سورية، وسعر البيع: 4,534 ليرة سورية.

الدينار الأردني (JOD) سعر الشراء: 22,553 ليرة سورية، وجاء سعر البيع: 23,971 ليرة سورية.

الدرهم الإماراتي (AED) سعر الشراء: 4,354 ليرة سورية، وجاء سعر البيع: 4,630 ليرة سورية.

سعر الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية

شهدت أسعار الصرف تغيرات ملحوظة لم تقتصر فقط على الدولار، بل طالت أيضاً العملات العربية والأجنبية، فعلى سبيل المثال:

بلغ سعر الليرة السورية أمام الجنيه المصري نحو 315 ليرة للشراء و338 ليرة للبيع.

وفيما يخص الدرهم الإماراتي وصل سعر الصرف إلى 4354 ليرة للشراء و4630 ليرة للبيع.

أما الريال السعودي، فاستقر سعر الشراء عند 4264 ليرة، بينما سجل سعر البيع 4534 ليرة.

كما انه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التقلبات، وانخفاضاً إضافياً للعملة المحلية في سوريا نتيجة للظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.