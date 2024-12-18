وجهتكم الأولى للترفيه والتعليم للأطفال.. استقبلوا قناة طيور الجنة على ترددها الجديد

ازداد البحث في الآونة الأخيرة من قبل العديد من الأسر العربية عن التردد الجديد 2024 لقناة طيور الجنة التي تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية والتي تقدم باقة متنوعة من أجمل الأغاني والأناشيد والبرامج الكرتونية التي تعلم الأطفال العديد من الأمور الحياتية والدينية، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية إلى جانب كيفية تنزيلها.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

يستطيع الأشخاص مشاهدة جميع ما تعرضه قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وذلك من خلال إدراج البيانات التالية:

تردد القناة: 11259

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة طيور الجنة 2024 على العرب سات

جاء تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

تردد القناة: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز

حتى يتمكن الأشخاص من تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز بجودة عالية فإنه يجب عليهم اتباع الخطوات التالية: