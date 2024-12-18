وجهتكم الأولى للترفيه والتعليم للأطفال.. استقبلوا قناة طيور الجنة على ترددها الجديد

ازداد البحث في الآونة الأخيرة من قبل العديد من الأسر العربية عن التردد الجديد 2024 لقناة طيور الجنة التي تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية والتي تقدم باقة متنوعة من أجمل الأغاني والأناشيد والبرامج الكرتونية التي تعلم الأطفال العديد من الأمور الحياتية والدينية، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية إلى جانب كيفية تنزيلها.
تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات
يستطيع الأشخاص مشاهدة جميع ما تعرضه قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وذلك من خلال إدراج البيانات التالية:
- تردد القناة: 11259
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
تردد قناة طيور الجنة 2024 على العرب سات
جاء تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:
- تردد القناة: 11310
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز
حتى يتمكن الأشخاص من تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز بجودة عالية فإنه يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- يفتح الشخص اولا قائمة الإعدادات التي تتواجد على الجهاز الذي يمتلكه.
- من القائمة المتاحة يختار الشخص خيار التثبيت اليدوي.
- يتم النقر على خيار إضافة قناة جديدة.
- يدخل الشخص بعد ذلك بيانات قناة طيور الجنة والتي تتمثل في كل من التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ وغيره بشكل صحيح.
- الضغط على خانة بحث.
- يقوم الشخص الانتظار بضع لحظات حتى يتم العثور على القناة.
- بعد أن يتم العثور على القناة يقوم الشخص بحفظها في قائمة القنوات التي توجد على الجهاز.