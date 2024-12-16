لولو الشطورة صديقة طفلك الأول.. ثبت الآن أحدث تردد للقناة واستمتعوا بأفضل البرامج الكرتونية والأغاني التعليمية

يقوم القائمين على قناة وناسة كل فترة بتحديث ترددها على الأقمار الصناعية وهذا من أجل تحسين جودتها في كل من الصوت والصورة وذلك لجعل المشاهدين يستمتعون بالمحتوى الرائع الذي تعرضه، حيث تعرض هذه القناة الكثير من الأغاني والأناشيد الممتعه التي يحبها الأطفال الصغار، لهذا يريد العديد من الأفراد معرفة تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات وهو مجال حديثنا اليوم إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
التردد الجديد لقناة الأطفال وناسة على القمر الصناعي عرب سات
يستطيع الأفراد متابعة المحتوى الذي تعرضه قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات بكل بساطة وهذا من خلال أدخال المعلومات التالية:
- التردد: 11823
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة وناسة على أجهزة الاستقبال
هناك عدة خطوات يجب على الأفراد الالتزام بتطبيقها حتى يتم تنزيل قناة وناسة على أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات هي كما يلي:
- يقوم الشخص في البداية فتح قائمة الإعدادات التي توجد على الجهاز الذي لديه.
- يتم البحث بعد ذلك عن خيار إضافة تردد جديد أو بحث يدوي.
- يدون الشخص جميع البيانات التي تتعلق بقناة وناسة والتي من أبرزها التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، معدل الاستقطاب وغيرهما بصورة دقيقة في الحقول المحددة لذلك.
- النقر على زر بحث والانتظار حتى يتم العثور على القناة.
- بعد أن يتم العثور على القناة يقوم الشخص الضغط على زر حفظ حتى يتم تثبيت القناة على الجهاز.
- في النهاية يلاحظ الشخص أن قناة وناسة متاحة ضمن القنوات الموجودة على الجهاز حيث يمكن فتحها والاستمتاع بالمحتوى الذي تقدمه.