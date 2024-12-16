لولو الشطورة صديقة طفلك الأول.. ثبت الآن أحدث تردد للقناة واستمتعوا بأفضل البرامج الكرتونية والأغاني التعليمية

يقوم القائمين على قناة وناسة كل فترة بتحديث ترددها على الأقمار الصناعية وهذا من أجل تحسين جودتها في كل من الصوت والصورة وذلك لجعل المشاهدين يستمتعون بالمحتوى الرائع الذي تعرضه، حيث تعرض هذه القناة الكثير من الأغاني والأناشيد الممتعه التي يحبها الأطفال الصغار، لهذا يريد العديد من الأفراد معرفة تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات وهو مجال حديثنا اليوم إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

التردد الجديد لقناة الأطفال وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الأفراد متابعة المحتوى الذي تعرضه قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات بكل بساطة وهذا من خلال أدخال المعلومات التالية:

التردد: 11823

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة وناسة على أجهزة الاستقبال

هناك عدة خطوات يجب على الأفراد الالتزام بتطبيقها حتى يتم تنزيل قناة وناسة على أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات هي كما يلي: