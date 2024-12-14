رجعولي فلوسي.. ثبت الآن تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات واستمتع بكل جديد

تحرص العديد من الأسر العربية على معرفة تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية وهذا من أجل تثبيتها على شاشة التلفاز ومتابعة محتواها الرائع الذي تقدمه حيث تقدم الكثير من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تعلم الصغار العديد من الأمور الأساسية، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات إلى جانب خطوات تنزيلها.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات

لكي يتمكن الأفراد من مشاهدة جميع ما تعرضه قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على العرب سات

هناك عدة معلومات لابد على الأفراد إدخالها من أجل تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية تنزيل قناة كراميش على شاشة التلفاز

يستطيع الأشخاص تنزيل قناة كراميش على شاشة التلفاز بكل بساطة دون الحاجة للاستعانة بفني متخصص وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: