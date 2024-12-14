رجعولي فلوسي.. ثبت الآن تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات واستمتع بكل جديد

تحرص العديد من الأسر العربية على معرفة تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية وهذا من أجل تثبيتها على شاشة التلفاز ومتابعة محتواها الرائع الذي تقدمه حيث تقدم الكثير من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تعلم الصغار العديد من الأمور الأساسية، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات إلى جانب خطوات تنزيلها.
تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات
لكي يتمكن الأفراد من مشاهدة جميع ما تعرضه قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم إدخال المعلومات التالية:
- التردد: 11430
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
تردد قناة كراميش الجديد 2024 على العرب سات
هناك عدة معلومات لابد على الأفراد إدخالها من أجل تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
كيفية تنزيل قناة كراميش على شاشة التلفاز
يستطيع الأشخاص تنزيل قناة كراميش على شاشة التلفاز بكل بساطة دون الحاجة للاستعانة بفني متخصص وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- باستخدام الريموت كونترول يضغط الشخص على زر القائمة من أجل فتح إعدادات جهاز الاستقبال.
- الضغط على قسم التنزيل أو اضافة تردد.
- يقوم الشخص بعد ذلك النقر على خيار التثبيت اليدوي.
- يحدد الشخص القمر الصناعي الذي يريد متابعة القناة من خلاله.
- يدرج الشخص بعد ذلك تردد قناة كراميش وكذلك جميع المعلومات التي تتعلق بالقناة.
- الضغط على خانة البحث.
- ينتظر الشخص بعد ذلك بعض الوقت حتى يتم العثور على القناة.
- بعد أن يتم العثور على القناة ينقر الشخص على زر حفظ.