انخفاض كبير في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2024/12/10

يعتبر سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والعملات الأجنبية من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون، خاصة من المغتربين السودانيين في الدول العربية، حيث يشهد الجنيه السوداني حالياً تدهوراً حاداً أمام جميع العملات بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان، إلى جانب إعلان بنك السودان المركزي حالة الطوارئ، ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم أحدث تحديثات سعر صرف الجنيه السوداني.

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار

في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الجنيه السوداني، تتزايد تساؤلات المواطنين حول سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وتظهر البيانات الحالية أن أسعار الصرف قد سجلت مستويات متنوعة أمام العملة السودانية في السوق السوداء، مما يعكس التأثيرات المستمرة للأزمة الاقتصادية في البلاد، أما عن أسعار الصرف، فقد جاء كما يلي:

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 445.16 جنيه سوداني.

بينما بلغ متوسط سعر الين الياباني 3.85 جنيه سوداني.

وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 594.34 جنيه سوداني.

في حين بلغ متوسط سعر الفرنك السويسري 480.43 جنيه سوداني.

أما الدولار الكندي فقد وصل إلى 347.58 جنيه سوداني.

والكرونة السويدية إلى 46.53 جنيه سوداني.

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 1460.99 جنيه سوداني.

في حين وصل الريال السعودي إلى 118.66 جنيه سوداني.

وأخيراً سجل الدرهم الإماراتي 121.21 جنيه سوداني.

أعلى سعر للجنيه السوداني اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السوداء

في ظل التغيرات المستمرة في سعر صرف العملات بين الجنيه المصري والجنيه السوداني، يبحث الكثير من الأفراد عن أحدث أسعار التحويلات بين العملتين، ويأتي هذا الاهتمام من أجل معرفة القيمة الفعلية للعملات المحلية في السوق السوداء، لا سيما مع التذبذب الذي تشهده أسعار الصرف، وبناءً على أحدث البيانات جاءت الأسعار كما يلي: