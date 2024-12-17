تردد جديد ومتعة مضاعفة.. استقبل الآن قناة ماجد على ترددها الجديد على النايل سات والعرب سات

تبحث الكثير من الأسر العربية عن تردد قناة ماجد 2024 الجديد على الاقمار الصناعية وهذا حتى يتم تنزيلها على الأجهزة التي لديهم من أجل متابعة كافة ما تقدمة، حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية الرائعه التي تحتوي على الكثير من المعلومات القيمة، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة ماجد الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
تردد قناة ماجد 2024 الجديد على النايل سات
حتى يقوم الأفراد تثبيت قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات فإنه يلزمهم إدخال المعلومات التالية:
- التردد: 11411.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة ماجد 2024 الجديد على العرب سات
إن تردد قناة ماجد 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات جاء كما يلي:
- التردد: 11804.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات ضبط قناة ماجد على شاشة التلفاز
يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص تطبيقها حتى يتم ضبط قناة ماجد بكل سهولة دون الحاجة للاستعانة بفني مخصص لذلك وهذه الخطوات هي كما يلي:
- اولا يتم تشغيل جهاز الرسيفر.
- يتوجه الشخص إلى قائمة الإعدادات وذلك عن طريق الريموت كونترول.
- يتم الضغط على زر الترددات أو اعدادات القنوات.
- النقر على خيار إضافة تردد جديد أو إدخال التردد يدويا.
- يقوم الشخص أدخال جميع البيانات التي تتعلق بقناة ماجد والتي من أهمها التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.
- النقر على زر البحث اليدوي.
- ينتظر الشخص بعد ذلك مهلة من الوقت حتى يتم العثور على القناة.
- الضغط على خانة حفظ من أجل تثبيت القناة.