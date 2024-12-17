تردد جديد ومتعة مضاعفة.. استقبل الآن قناة ماجد على ترددها الجديد على النايل سات والعرب سات

تبحث الكثير من الأسر العربية عن تردد قناة ماجد 2024 الجديد على الاقمار الصناعية وهذا حتى يتم تنزيلها على الأجهزة التي لديهم من أجل متابعة كافة ما تقدمة، حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية الرائعه التي تحتوي على الكثير من المعلومات القيمة، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة ماجد الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة ماجد 2024 الجديد على النايل سات

حتى يقوم الأفراد تثبيت قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات فإنه يلزمهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ماجد 2024 الجديد على العرب سات

إن تردد قناة ماجد 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات جاء كما يلي:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط قناة ماجد على شاشة التلفاز

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص تطبيقها حتى يتم ضبط قناة ماجد بكل سهولة دون الحاجة للاستعانة بفني مخصص لذلك وهذه الخطوات هي كما يلي: