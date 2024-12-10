موعد مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يهتم الكثيرون بالبحث عن موعد المباراة المنتظرة بين فريق ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات الحاسمة التي تحظى باهتمام كبير بين عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل تحسين موقعه في المجموعة والمضي قدما في البطولة وريال مدريد يدخل اللقاء وسط ظروف صعبة بعد الخسائر المتتالية، بينما يسعى أتالانتا للاستفادة من ملعبه وجماهيره لتحقيق نتائج إيجابية.

أهمية المباراة لكل من ريال مدريد وأتالانتا

المباراة بين ريال مدريد وأتالانتا تحظى بأهمية كبيرة للفريقين على حد سواء فريق ريال مدريد يدخل المباراة في حالة من الضغط النفسي بسبب الخسارتين الأخيرتين أمام ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ويسعى لتحقيق الفوز لاستعادة الثقة بين اللاعبين والجماهير بينما يدخل أتالانتا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا كما أن الفريق الإيطالي يتمتع بميزة اللعب على أرضه، ملعب “جيويس”، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قوية للمنافسة على الفوز أو على الأقل الخروج بأداء قوي أمام العملاق الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر 2024 على ملعب “جيويس” في مدينة بيرغامو الإيطالية.

ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمتابعة أحداث المباراة مباشرة، ستقوم شبكة beIN Sports بنقل اللقاء عبر قناتها المشفرة beIN Sports HD 1 كما سيعلق المعلق الرياضي عامر الخوذيري على المباراة، مما يضيف إثارة وتشويقا للمشاهدين يمكن للجماهير متابعة المباراة بشكل حصري من خلال هذه القناة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل فريق ريال مدريد المباراة بتشكيلة قوية من أجل تحقيق الفوز على أتالانتا