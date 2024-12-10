“الجولة 6” موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم الثلاثاء 2024/12/10 في دوري أبطال أوروبا.. والمعلق

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث سيتقابل فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره أتالانتا الإيطالي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، وستقام المباراة على ملعب جيويس في مدينة بيرغامو، مع تطلع الفريقين لتحقيق الفوز الكامل من أجل تعزيز فرصهم في التقدم بترتيب المجموعة، ولمزيد من التفاصيل حول موعد المباراة والقنوات الناقلة، يمكنكم متابعة السطور التالية.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا، يطمح ريال مدريد إلى استعادة ثقة جماهيره بعد الأداء غير المتوقع في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، ومن جانبه يراهن فريق أتالانتا على دعم جماهيره وأرضه في مباراته المقبلة ضد الملكي، وذلك بهدف تحقيق فوز جديد يعزز فرصه في التأهل إلى المربع الذهبي، حيث ستجمع المباراة بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يمكن متابعة مباراة ليفربول ضد جيرونا التي ستقام في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد واتلانتا في جدول دوري ابطال اوروبا

يدخل نادي أتالانتا الإيطالي مباراته المقبلة ضد ريال مدريد وهو في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاث انتصارات وتعادلين، وفي المقابل يحتل ريال مدريد المركز الرابع والعشرين برصيد 6 نقاط فقط، وذلك بعد تحقيقه انتصارين وتعرضه لثلاث هزائم في المباريات السابقة، ولمتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، يمكنكم مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على قناة beIN Sports HD1 التي خصصت لنقل أحداث اللقاء، كما يمكن متابعة جميع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.