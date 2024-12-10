بالخطوات تغيير سكنات ماين كرافت 2024 وفي الاصدار الجديد Minecraft Java Edition لتخصيص شخصيتك قبل البدء اللعب

سكنات ماين كرافت واحدة من أهم المهام التي تزيد من الإثارة في اللعبة حيث يمكن لكل لاعب أن يختار الشكل الذي يريده ليبدو عليه أثناء اللعب وذلك من خلال عدد السكنات الافتراضية التي تم إعدادها داخل اللعبة أو تحميل السكنات الجديدة بعد تنزيلها من المصادر الخارجية، لذلك في إصدار Minecraft Java Edition سنوضح الخطوات التي ينبغي اتباعها حتى يتم تغيير المظهر الخارجي لكل شخصية من خلال التبديل واستخدام سكن جديد لتتميز به شخصية اللاعب أثناء أداء المهام المطلوبة منه في كل مستوى.

خطوات تغيير سكنات ماين كرافت 2024

أصبح من السهل تخصيص شخصيات اللعب داخل ماين كرافت من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يتم من خلالها استخدام سكنات جديدة للشخصية التي تلعب بها سواء كانت كرتونية أو شخصية مشهورة أو غير ذلك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى لعبة ماين كرافت على الهاتف.

الانتقال بعد ذلك إلى القائمة الجانبية واختيار Minecraft Java Edition.

التحديد بعدها على Skins الموجودة في القائمة من بين الخيارات المتاحة.

الاختيار بعد ذلك من سكنات ماين كرافت الافتراضية المتاحة في المتجر كما يمكن استخدام سكن جديد من خلال الضغط على أمر New Skin.

تنزيل السكن بصيغة png على الجهاز.

التحديد بعد ذلك على السكن لتحميله ثم الضغط على Upload.

النقر أخيرا على خيار احفظ واستخدم Save and Use حتى يظهر السكن على شخصيتك أثناء اللعب.

خطوات تحميل ماين كرافت آخر إصدار

من السهل تحميل لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد 1.22 الذي يتضمن الكثير من المزايا والإضافات التي وفرتها الشركة، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها في النقاط التالية: