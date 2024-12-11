واتساب يتقدم في أحدث مزاياه.. خطوات تفعيل ميزة واتساب الجديدة

أعلنت شركة المسؤولة عن تطبيق وتساب الذي يعتبر واحد من أهم التطبيقات الرائدة في مجال المراسلة والتواصل في كافة أنحاء العالم عن تحديث جديد في واتساب، والهدف الأساسي منه مساعدة المستخدمين عن طريق تذكر الرسائل غير المقروءة في محادثتهم، وأعلنت الشركة أن هذه الميزة متاحة لعدد محدود من المستخدمين لنظام الأندرويد وتهدف إلى تعميمها في الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الاختبار وتحسين الأداء والحصول على الملاحظات.

ما هي ميزة واتساب الجديدة وأهميتها؟

يتضمن واتساب ميزة جديدة وهي التذكير بالرسائل التي تم إشعار المستخدم بها ولم يطلع عليها، فالهدف الأساسي وراء هذه الميزة هو الحفاظ على التواصل النشط مع جهات الاتصال الهامة، والحد من تجاهل الرسائل ذات الأولوية، فعند تفعيل الميزة سيتم إشعار المستخدم بأنه لديه رسالة غير مقروءة من جهة اتصال معينة يتفاعل معها بشكل متكرر.

كما أن الميزة تأخذ في الاعتبار عدم الإزعاج للمستخدم فهي متطورة على نهج معدل في تقديم التذكيرات حيث يتم التذكير بالأشخاص التي يهتم بالتواصل معها بشكل متكرر فقط.

أهمية هذه الميزة لا تقتصر فقط على ما تحدثنا فيه، ولكنها تستخدم لتذكير العملاء بالمواعيد والأحداث التي يجب الظهور فيها باحترافية، كما يعزز العلاقة بين العميل والشركة، وتيسر على المستخدم مهامه اليومية دون الحاجة إلى تطبيقات كثيرة.

خطوات تفعيل ميزة واتساب الجديدة

لكي تتمكن من الاستفادة بميزة واتساب الجديدة يجب عليك تفعيلها من خلال الخطوات التالية:

أولا يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم تفعيلها.

ومن ثم تعمل الخاصية تلقائيا للتعرف على الرسائل غير المقروءة وإظهارها وفرزها بالأولوية.

تعتمد الميزة على خوارزميات ذكية لترتيب الرسائل بناء على الزمن والأهمية وأولوية الظهور لذلك فإنها ميزة أكثر فاعلية في التذكير بالمحادثات التي يجب على المستخدم أن يقرأها.

كما أنها خيار مثالي لكل من يعتمد على تطبيق واتساب بشكل رئيسي.

الميزة أصبحت متوفرة حاليا لمستخدمي أندرويد في الإصدار التجريبي، ومن المتوقع أن يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى هذه الميزة قريبا، وهذا يعزز من استخدام واتساب في التواصل نظرا لأنه يهتم بالتطورات وإضافة تقنيات جديدة لم يشملها أي تطبيق آخر.