احذر…ظهور اى علامة من هذه العلامات علي هاتفك تدل على اختراق الواتساب

يعتبر واتساب (WhatsApp) هو أحد أكثر منصات التواصل المفضلة لدى الأفراد والمؤسسات، فهو يجعل المحادثات سريعة وبسيطة وموثوقة، كما يمكن لمستخدميه تلقي أو إرسال الصور والنصوص ومقاطع الفيديو وايضا المستندات بصورة سريعة. ومع ذلك، قد تصبح الراحة التي يحققها واتساب كابوس إذا قام شخص ما باختراق حسابك. في هذا المقال، نعرض أهم العلامات التي تدل على اختراق حساب واتساب

وكيفية حمايته.

العلامات التي تشير إلى اختراق حساب واتساب

هناك بعض العلامات التي يمكن ان تشير الي اختراق جهازك:

البطء المفاجئ في أداء التطبيق: قد يكون مؤشرًا على وجود برامج ضارة أو اختراق.

تلقي رسائل مشبوهة أو من أرقام غير معروفة تحتوي على روابط.

ظهور تطبيقات غير معروفة على هاتفك، ربما قام المخترق بتثبيتها.

تغييرات غير مفسرة في إعدادات الحساب، مثل حذف الرسائل أو تغيير الصورة الشخصية.

وجود أجهزة غير معروفة في قائمة الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب الخاص بك.

مشاكل أخرى تدل على اختراق الحساب

ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي بسبب تطبيقات ضارة تعمل في الخلفية.

فتح الرسائل أو قراءتها دون علمك.

عدم وصول إشعارات الرسائل كما هو معتاد.

كيفية حماية حساب واتساب من الاختراق

هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتحمي جهازك: