بإمكانيات جبارة تكتسح المنافسين.. تعرف على مميزات وعيوب هاتف Realme C75 

يعتبر هاتف Realme C75 بمثابة علامة ملحوظة في تطور العلامة التجارية ريلمي وذلك بفضل تزويده بمواصفات مبهرة، حيث جاء هذا الاصدار بمعالج مطور من شركة ميدياتك بالإضافة إلى سعة بطارية ضخمة والتصميم الجذاب جدا فهو خيار متاح لكل من يبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي الذي يلبي الاحتياجات اليومية للمستخدم والسعر المعقول، كما أنه منافس قوي بين أهم العلامات التجارية في السوق الإلكتروني، لذلك نقدم لكم أهم المواصفات الرئيسية التي يأتي بها الهاتف، بالإضافة إلى مزايا وعيوب للتعرف عليهم قبل شرائه.

مواصفات هاتف Realme C75

يحمل هاتف ريلمي بعض المواصفات الأساسية التي تشمل:

نوع الشاشة IPS LCD حجم ودقة الشاشة 6.72 بوصة بدقة +FHD تبلغ 1080×2400 بكسل وزن الهاتف وأبعاده 196 جرام بأبعاد (165.7×76.2×8 ملم) معدل تحديث الشاشة 90 هرتز درجة السطوع 690 شمعة نوع المعالج بتردد 2 جيجاهرتز Mediatek Helio G92 Max نظام التشغيل Realme UI 5.0 بواجهة مستخدم Android 14 سعة البطارية 6000 مللي أمبير

مميزات هاتف Realme C75

تتعدد مزايا اصدار ريلمي الجديد ليؤكد على أهمية العلامة التجارية الذي يحملها في السوق ومدى ريادتها في صناعة الأجهزة الإلكترونية، وتشمل المزايا كل ما يلي:

يتميز الهاتف أنه مصنوع بالكامل من مادة البلاستيك المتين، كما أنه مصنف بمعيار IP69 لمقاومة الماء والغبار ومصنف أيضا بمعايير الجودة العسكرية MIL-810H-STD.

أما عن الشاشة فهي تأتي بحجم مناسب مع طبقة حماية نوعها Armorshell Tempered.

المعالج مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 2 جيجا هرتز.

يدعم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل + فتحة عدسة F/2.0 مزودة أيضا بفلاش ليد تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

أما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل لتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل بسرعة 30 إطار في الثانية.

مزود بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، كما يتميز بخاصية التعرف على الوجه مما يزيد الخصوصية والأمان.

أما عن البطارية فهي بسعة 6000 مللي أمبير، لذلك فإن حجمها كبير ومناسبة للاستخدام على مدار اليوم دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

أداء الهاتف ممتاز نظرا لأنه مزود بمعالج قوي يضمن تجربة استخدام مريحة ويوفر سماعات ستيريو تتيح تجربة صوتية محيطة استثنائية.

عيوب هاتف Realme C75

يفتقر هاتف ريلمي لبعض الأشياء والتي نعتبرها عيوب تتمثل في كل ما يلي: