تعرف على مواعيد انطلاق امتحانات الصفوف بالعراق 2025.. متى تبدأ امتحانات نصف العام؟؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الجدول الزمني لامتحانات عام 2024/2025 حيث تنطلق امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام في الأيام المقبلة لتبدأ الامتحانات بالاختبارات الشفهية، والتي يتم إجراؤها أثناء الدوام الدراسي قبل انطلاق الامتحانات التحريرية بأسبوع، وكذلك أعلنت الوزارة عن مواعيد الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين ليبدأوا 28 يناير 2025 الموافق يوم الثلاثاء، كما أصدرت الوزارة بيان رسمي تعلن فيه عن مواعيد امتحانات الدور الثاني، وفيما يلي نوفيكم بالتفاصيل.

متى تنطلق امتحانات نصف العام بالعراق 2025؟

من المقرر بدء امتحانات نصف العام في العراق لعام 2025 للصفوف التالية كالاتي:

تنطلق امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية بدءا من يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 وتنتهي يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

تبدأ امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

أما عن امتحانات نصف السنة للمؤجلين للصفوف المنتهية وغير المنتهية فتبدأ في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الدراسي ويستمر مدة الامتحان أسبوع واحد.

موعد امتحانات آخر العام بالعراق 2025

أفصحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد امتحانات آخر العام للصفوف غير المنتهية في بيان رسمي، وأشارت إلى بدء الامتحانات الشفهية قبل انطلاق الامتحانات التحريرية بأسبوع واحد فقط وجاء الجدول المعلن من الوزارة عن مواعيد امتحانات آخر العام كالتالي:

تبدأ الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية من يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 مايو.

تنطلق امتحانات المرحلة المتوسطة والاعدادية يوم الخميس الموافق 8 مايو وتنتهي يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025.

متى تبدأ مرحلة البكالوريا في الامتحان؟

تنطلق امتحانات البكالوريا لعام 2025 الدور الأول يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 للمرحلة الابتدائية، أما المرحلة المتوسطة يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو، أما عن مواعيد امتحانات البكالوريا للمرحلة الإعدادية سيتم الإعلان عنها بعد ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

إجازة نصف العام

من المقرر بدء إجازة نصف العام للعام الدراسي 2025 يوم الأربعاء الموافق 22 يناير لتستمر أسبوعين ونعود إلى الدوام الدراسي مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025.