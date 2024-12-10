اتفرج من البيت.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2024/12/10 في دوري أبطال أوروبا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم، حيث يستعد فريق ريال مدريد الإسباني للقاء أتلانتا الإيطالي في مباراة هامة ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، كما يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بينما يطمح الفريق الإيطالي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مهم على ضيفه.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

نقدم لكم عبر هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم، حيث حصلت قنوات بي إن سبورتس القطرية على الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 في جميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بينما ستتولى بعض القنوات الأوروبية بث المباريات في باقي أنحاء العالم، هذا وقد أعلنت بي إن سبورتس أنها ستنقل مباراة ريال مدريد وأتلانتا عبر قناة “beIN Sports HD 1” المدفوعة، بالإضافة إلى منصتها الرقمية “تود” وخدمة “بي إن كونكت”.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم

تقام مباراة أتلانتا ضد ريال مدريد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025 مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر على ملعب جيويس، وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت 1 بنقل اللقاء، حيث سيعلق على المباراة المعلق عامر الخوذيري.

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا

تترقب جماهير ريال مدريد تشكيل فريقها للمباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد أتلانتا الإيطالي، حيث يسعى كارلو أنشيلوتي لتقديم أفضل أداء ممكن في هذه المواجهة الهامة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي على التشكيلة التالية: