بكام في السوق.. سعر الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري

يشغل بال الكثيرين سعر الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث يعتبر الجنيه السوداني من العملات ذات القيمة الضعيفة على مستوى الأسواق العالمية، وذلك بسبب التحديات المتعددة التي تمر بها السودان في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مما أسهم في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات هجرة المواطنين، وفي هذا المقال سنتناول سعر الجنيه السوداني أمام الجنيه المصري اليوم.

سعر الجنيه السوداني اليوم

سجل سعر الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري القيم التالية:

1 جنيه سوداني يعادل 0.0830 جنيه مصري.

5 جنيهات سودانية تساوي 0.4152 جنيه مصري.

10 جنيهات سودانية تعادل 0.8303 جنيه مصري.

50 جنيه سوداني تساوي 4.1515 جنيه مصري.

100 جنيه سوداني تعادل 8.3030 جنيه مصري.

500 جنيه سوداني تساوي 41.5152 جنيه مصري.

1,000 جنيه سوداني يعادل 83.0304 جنيه مصري.

5,000 جنيه سوداني تساوي 415.1522 جنيه مصري.

10,000 جنيه سوداني تعادل 830.3044 جنيه مصري.

أسعار تحويل الجنيه المصري إلى الجنيه السوداني

يتأثر سعر صرف الجنيه السوداني بشكل يومي بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، وفي ظل التحديات الحالية من المتوقع أن تظل العملة السودانية تحت ضغوط كبيرة في الفترة المقبلة، لذا ينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف عبر البنوك، وفيما يلي قائمة بأسعار تحويل الجنيه المصري إلى الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وفقاً لأحدث البيانات المتاحة: