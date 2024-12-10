اسعار الدواجن اليوم بتاريخ 10 ديسمبر 2024 “أعرف سعر الابيض والبلدي بكام”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 حيث استقرت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم بعد التراجع الأخير الذي شهده خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في البوصة اليوم إلى 69 جنيهًا بينما وصل سعر كيلو الدجاج البيضاء للمستهلك 70 إلى 79 جنيهًا ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول أسعار الدواجن المختلفة اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري والتي استقرت بشكل كبير حيث بلغ سعر كيلو الدجاج البيضاء إلى 69 جنيهًا في البورصة بينما بلغ سعر كيلو الدجاج البيضاء 70 إلى 79جنيهًا بينما تراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بقيمة 4 جنيهات حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 114 جنيها في بورصة الدجاج بينما وصل 125 جنيهًا في المحلات ، بينما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو عن 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة الماضية حيث يعد البيض من أهم السلع التي يقبل الكثير من المواطنين على شرائها ، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 155 إلى 165 جنيهًا بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 150 إلى 160 جنيهًا في الأسواق بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 160 إلى 170 جنيهًا.