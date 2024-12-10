ارتفاع 100 جنية في سعر الجرام .. أسعار الذهب اليوم الموافق 10 من ديسمبر 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار الذهب اليوم حيث يعتبر الذهب من أهم المعادن التي يقبل الكثير من المواطنين على شرائه وذلك بغرض الاستثمار والحفاظ على أموالهم وقد انخفضت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية بعد الارتفاع الذي سجله خلال الفترة الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار انواع الذهب المختلفة اليوم حيث يعتبر الذهب عيار 21 من أكثر أنواع الذهب التي يقبل المواطنين على شرائها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية حيث تراجع عيار الذهب 21 الأكثر تداولًا بقيمة 15 جنيهًا للجرام الواحد وإليكم أسعار الذهب وفقًا لما تم الاعلان عنه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 سجل 4217 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 نحو 3690 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2024 نحو 3162 جنيهًا.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 عند 29520 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم

بعد التعرف على أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الذهب العالمي اليوم حيث سجل سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 نحو 2627 دولار للأوقية ، بينما استقرت أسعار سبائك الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية حيث يقبل الكثير من المواطنين على شراء سبائك الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية.