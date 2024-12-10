استقرار ملحوظ في أسعار الخضراوات اليوم بتريخ 10 ديسمبر 2024 “هاتي مشتريات بيتك من سوق العبور”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 حيث تراجعت أسعار الكثير من الخضراوات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة الماضية وخاصة أسعار الطماطم والتي كانت قد ارتفعت بشكل كبير في الشهور الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم والذي يعتبر من أشهر الأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم والتي قد تراجعت بشكل كبير وهي كالتالي.

سعر كيلو الطماطم اليوم يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس اليوم يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو القلقاس اليوم يتراوح بين 20 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو الكوسة اليوم يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البصل اليوم إلى 25 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البصل الأحمر اليوم إلى 30 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الجزر اليوم إلى 20 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان اليوم يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا.

سعر كيلو الخيار اليوم يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

يريد الكثير من المواطنين التعرف على أسعار الفاكهة اليوم والتي استقرت بشكل كبير خلال الأسابيع الاخيرة الماضية وهي كالتالي.