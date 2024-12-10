تخطى حاجز الـ 50 جنية .. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق الموازي!

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والذي قد تخطى حاجز 50 جنيهًا خلال الأيام الاخيرة الماضية وقد استقر سعر الدولار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تخطى حاجز ال50 جنيهًا لأول مرة منذ الشهور الأخيرة الماضية وذلك وفقًا لاخر المستويات المعلنة في البنوك المصرية خلال الايام الاخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن اخر اسعار الدولار اليوم فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 حيث نكشف عن سعر الدولار في الكثير من البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم ومع عودة العمل رسميًا في البنوك اليوم.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 عند 49.93 جنيهًا للشراء و 50.03 جنيهًا للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم عند 49.96 جنيهًا للشراء و 50.06 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم عند 49.93 جنيهًا للشراء و 50.03 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 سحل 49.03 جنيهًا للشراء و 50.03 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

ارتفع سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال الساعات الأخيرة الماضية حيث تخطى حاجز 50 جنيهًا وفقًا للتقارير الأخيرة الواردة من البنوك المصرية.