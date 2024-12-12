100 جنية إضافية على سعر الباقات .. أسعار الباقات الجديدة وي 2024 على الانترنت

أسعار الباقات الجديدة وي ويزداد محرك البحث في الوقت الحالي عن تلك الأسعار خصتنا بعد ارتفاع الأسعار المستمر وقد أعلنت شركة وي عن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، ولذلك قامت الشركة بتقديم بعض الخدمات للمواطنين التي يمكن من خلالها تغير نوع الباقات من أعلى أو أقل على حسب احتياجاتهم طبقا للأسعار الجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن أسعار الباقات الجديدة وي.

أسعار الباقات الجديدة وي

بعد ارتفاع أسعار الباقات الجديدة وي أعلنت شركة وي عن أخر تحديث لأسعار باقات الإنترنت المنزلي، وهي تكون كالتالي.

باقة 200 جيجابايت بـ 330، جنيه، بدلا من 225 جنيها، بزيادة تصل لـ 105 جنيهات في وقت قصير.

يصل سعر باقة 600 جيجا إلى 850 جنيه، بدلا من 650 جنيها، بزيادة 200 جنيه.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ239.4 جنيه ، بدلا من 160 جنيها، بزيادة تصل لـ 79 جنيه.

باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنية، بدلا من 1050 جنيه، بزيادة تصل لـ500 جنيه.

وباقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه ، بدلا من 280 جنيه، بزيادة تصل لـ 130 جنيه.

باقة 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه، بدلا من 440 جنيها، بزيادة 209 جنيه.

أسعار كروت الشحن الجديدة وى

الكارت 20 جنيها، الذي كان يوفر رصيد 14 جنيه، ارتفع سعره إلى 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

الكارت 15 جنيها، الذي كان يقدم رصيد 10.5 جنيه، أصبح بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

الكارت 10 جنيه، الذي كان يقدم رصيدً 7 جنيه، أصبح الآن بسعر 13 جنيه ويعطي رصيد 9.1 جنيه.