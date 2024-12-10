وصل كام انهاردة .. أسعار الحديد اليوم بعد ارتفاع الدولار! .. ألحق اشتري وابني بيتك

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 حيث استقرت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة الماضية ويعتبر الحديد والاسمنت من أهم السلع المستخدمة في مواد البناء والتي يفضل الكثير من المواطنين متابعة أسعار بها بشكل مستمر وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار الحديد اليوم وفقًا لما جاء في بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن أسعار الحديد اليوم حيث تراجعت اسعار الحديد في الأسواق بعد الارتفاع خلال الأسبوع الماضي وإليكم أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية.

سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 سجل 39220 جنيهًا.

سعر طن السويس اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 وصل 36 ألف جنيهًا.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36642 جنيهًا.

وصل سعر طن حديد ستيل اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 نحو 35 ألف جنيهًا.

سعر طن حديد بشاى اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 سجل 36500 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر 2024 بشكل كبير بعد الارتفاع خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر طن الاسمنت اليوم 3000 جنيهًا ، بينما يتراوح متوسط سعر طن الأسمنت اليوم 2847 جنيهًا وقد بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض 4000 جنيهًا وقد وصل سعر طن الجبس الابيض 1447 جنيهًا ، ويختلف سعر الاسمنت باختلاف المصنع الذي ينتجه.