بجدول رسمي .. موعد ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 وإجراءات الوزارة لضمان تنظيم الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، عبر بيان رسمي، عن الموعد المقرر لإجراء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، والتي تم تأجيلها منذ عام 2023 نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب الحرب، وأكدت الوزارة حرصها على توفير جميع التفاصيل اللازمة لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، مع التشديد على تجاهل الشائعات المتعلقة بتأجيل الامتحانات هذا العام، حيث تم التأكيد أن الامتحانات ستُعقد في المواعيد المقررة.

موعد ‎امتحان الشهادة السودانية 2024

ازدادت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور تحديد موعد هذا الاختبار بعد تأجيله في العام السابق ووفقًا للوزارة، فإن 15 سبتمبر 2024 هو الموعد المخصص لبدء التسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية.

إجراءات الوزارة لتنظيم الامتحانات:

1. تم نقل إدارة الامتحانات من العاصمة السودانية إلى ولاية نهر النيل لضمان سهولة العملية التعليمية والامتحانية.

2. تسعى الوزارة إلى تحديد مراكز امتحانية مناسبة للطلاب المتأثرين بالنزاعات، مما يساهم في توفير بيئة ملائمة لأداء الاختبارات.

إجراءات الوزارة لضمان تنظيم الامتحانات

كشفت الجهات المسؤولة في الوزارة عن بعض الخطوات التي تم اتخاذها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل دقيق ومنظم:

1. تحديد المراكز الامتحانية:

– تم التواصل مع المسؤولين لتوفير مراكز إضافية لتغطية احتياجات الطلاب.

– معاينة المراكز الامتحانية والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.

2. تقليل الضغوط النفسية:

– تعمل الوزارة على تخفيف العبء النفسي عن الطلاب من خلال توفير تفاصيل واضحة ومواعيد دقيقة للاختبارات.

– توفير بيئة امتحانية مريحة تساعد الطلاب على التحضير الجيد للاختبار.

3. إجراءات تنظيمية:

– التنسيق مع المجلس الخاص بامتحانات السودان لتحديد المواعيد النهائية للاختبارات والإعلان عنها بوضوح.

تؤكد وزارة التربية والتعليم السودانية التزامها بتنظيم امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 بالشكل الذي يضمن راحة الطلاب وأولياء الأمور، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونجاح، وتهيب الوزارة بالجميع تجاهل الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.