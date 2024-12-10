“من هنــــا” .. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة يبحث العديد من المواطنين في مصر عن طريقة الاستعلام خصتنا المستفيدين من البرنامج ، ولذلك أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقعها الإلكتروني، وعلاوة على أن يتم صرفها يوم 15 من كل شهر ميلادي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكنك الآن معرفة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

في البداية عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

بعد ذلك قم باختيار الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

ثم ادخال الرقم القومي.

بعد كل هذا انقر على أيقونة الاستعلام.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعه من الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة وتكون هذه الشروط كالتالي.