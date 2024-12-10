“الحلم بقي حقيقة” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وخطوات التسجيل من جميع الدول العربية

يتزايد بحث العديد من المواطنين في الوطن العربي عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه المسابقة من شفافية ومصداقية، فضلاً عن الجوائز القيمة التي تقدمها وتغير حياة الفائزين بشكل جذري، كما تمنح المسابقة جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوائز عينية مميزة تشمل سيارات بأحدث الطرازات أو منازل فاخرة تحقق أحلام المشاركين، وفيما يلي تفاصيل أرقام الاشتراك وخطوات الانضمام للمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

نقدم لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث يمكنكم إرسال رسالة للاشتراك واغتنام فرصة المشاركة في السحوبات الأسبوعية والشهرية، وفي نهاية الشهر الجاري سيتم إجراء السحب الكبير على جائزة مالية تبلغ مليون دولار أمريكي، وذلك تحت إشراف الإعلامي الرياضي مصطفى الآغا، وفيما يلي أرقام الاشتراك حسب الدول:

السعودية: الرقم 858888.

المغرب: إرسال كلمة “Dream” إلى الرقم 9669.

الإمارات: ارسال كلمة “حلم” إلى الرقم 5544.

البحرين: الرقم 94000.

فلسطين: الرقم 1625.

العراق: إرسال كلمة “حلم” إلى الرقم 2770.

لا تفوتوا الفرصة وبدأوا بخطواتكم الأولى نحو تحقيق أحلامكم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للانضمام إلى مسابقة الحلم 2024، يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المخصص لدولتك، والإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة بشكل صحيح، مما يضمن إدراج رقمك في قائمة السحب، إذا فزت بجائزة مالية ستتواصل إدارة البرنامج معك عبر مكالمة هاتفية، كما يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو التطبيق الخاص به، مع التأكد من استيفاء جميع شروط التقديم.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2024