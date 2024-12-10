اخيرا وبعد طول انتظار موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 والقنوات الناقلة “بجودة عالية HD”

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174، احتل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 صدارة عمليات البحث على مختلف المنصات، حيث يعد واحداً من أبرز الأعمال التاريخية التي أحدثت صدى واسع في الدراما التركية، هذا وقد حقق المسلسل شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، إذ يتناول فترة حكم المؤسس عثمان للدولة العثمانية مسلطًا الضوء على جهوده لتوحيد القبائل والتصدي للتتار والمغول، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الحلقة 174 من مسلسل المؤسس عثمان وموعد عرضها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174

يتطلع عشاق مسلسل قيامة ارطغرل إلى موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 بشوق، وذلك لاكتشاف التطورات المثيرة التي ستشهدها، ومن المنتظر أن تحمل الحلقة الكثير من المفاجآت والأحداث المشوقة، حيث تتناول خطط صوفيا للانتقام من عثمان بعد هروبها برفقة لوكاس، كما تبث الحلقة 174 يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وتركيا عبر قناة ATV التركية، كما تعرض مجددًا يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يتزايد اهتمام المتابعين بالبحث عن القنوات التي تبث مسلسل “قيامة عثمان”، وذلك لرغبتهم في تحميلها ومتابعتها عبر أجهزتهم الخاصة، حيث يعرض المسلسل على كل من قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، وفيما يلي تفاصيل تردد القنوات:

تردد قناة ATV التركية 2025 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية على العرب سات