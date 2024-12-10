خصومات كبيرة متتفوتش.. عروض كارفور اليوم الثلاثاء 2024/12/10 خصومات تصل الي 30% علي جميع المنتجات

يسعى العديد من المواطنين والمستهلكين للاطلاع على عروض كارفور اليوم، حيث يواصل متجر كارفور تقديم تخفيضات مميزة لجميع المستهلكين في مصر، وذلك مع تحديث مستمر لأحدث العروض المتاحة، كما يشمل ذلك خصومات على الأجهزة الكهربائية، ومنتجات المواد الغذائية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الخاصة بألعاب الأطفال، كما يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه العروض في السطور القادمة.
عروض كارفور اليوم
يتطلع الكثير من المواطنين للاطلاع على العروض المتوفرة في عروض كارفور اليوم، لذا نقدم لكم كافة العروض التي قدمتها الشركة لجميع المستهلكين في مصر، وفيما يلي أبرز العروض المتاحة لهذا اليوم، والتي جاءت كالتالي:
- عروض على السلع والمنتجات.
- تخفيضات على الأدوات المنزلية.
- خصومات على الملابس والمفروشات.
- عروض على الإلكترونيات والهواتف المحمولة.
- تخفيضات على منتجات الألبان والجبن.
- عروض على المنظفات والعناية بالبشرة.
عروض كارفور يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
تتضمن عروض كارفور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في مصر العديد من التخفيضات المميزة على مجموعة من المنتجات، كما يلي:
- لانشون بقري سادة وفلفل وزيتون 250 جرام: 54.95 جنيه بدلاً من 64.95 جنيه.
- لانشون قطع لحم/ بسطرمة 250 جرام: 71.95 جنيه بدلاً من 84.95 جنيه.
- صدور رومي/ بقري/ دجاج/ سلامي مدخن 250 جرام: 59.95 جنيه بدلاً من 72.95 جنيه.
- لانشون سادة/ زيتون/ فلفل أسود 250 جرام: 54.95 جنيه بدلاً من 64.95 جنيه.
- شوفان 250 جرام: 21.95 جنيه بدلاً من 29.95 جنيه.
- ذرة فشار 250 جرام: 17.95 جنيه بدلاً من 23.95 جنيه.
- عدس اصفر 250 جرام: 18.95 جنيه بدلاً من 23.95 جنيه.
- كمون مطحون/ حصى 250 جرام: 94.95 جنيه بدلاً من 129.95 جنيه.
- كيلو مكعبات بقري بلدي: 369.95 جنيه.
- كيلو ريش ضاني بلدي: 479.95 جنيه.
- كيلو وش فخدة بقري بلدي: 409.95 جنيه.
- مفروم هندي مجمد 850-1000 جرام: 199.95 جنيه بدلاً من 239.95 جنيه.
- شاشة فريش 32 بوصة: 2.950 جنيه بدلاً من 4.340 جنيه.
- ثلاجة 2 باب نوفروست 14 قدم: 13.200 جنيه.
- غسالة تورنيدو 7 كجم: 4.500 جنيه.
- مكواة ملابس 1400 وات: 2.300 جنيه.
- غلاية مياه تاتش كهربائية 1.5 لتر ستانلس ستيل: 369.00 جنيه.
- فرن كهربائي تاتش مع شواية 50 لتر 2000 واط: 2.849,00 جنيه
- فيليه سالمون 2 قطعة: 429.95 جنيه بدلاً من 499.95 جنيه.
- جمبري مقشر كبير 800 جرام: 449.95 جنيه بدلاً من 549.95 جنيه.
- أرز كبسة بسمتي كيلو: 69.95 جنيه بدلاً من 99.95 جنيه.