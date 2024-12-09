“وزارة التربية والتعليم السودانية“ تُعلــن رسميا موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025 وخطوات التسجيل

قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالاعلان بشكل رسمي عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025 وذلك بعد تأجيلها بسبب الظروف الراهنة في البلاد، حيث تسعى وزارة التربية السودانية لتعويض الطلاب والطالبات بدلا من الفترة التي ضاعت عليهم بسبب المشاكل والأزمات الأخيرة التي حلت بالبلاد في الفترة الأخيرة والتي أثرت على مستقبل العديد من الطلاب وحال دون الامتحانات.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

تم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 وفقًا للجدول التالي، حيث ستبدأ الامتحانات في يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024، وسوف تستمر حتى انتهاء الامتحانات، من خلال هذه المواعيد، يُمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة التحضيرات لامتحانات الشهادة السودانية، وكذلك القيام بإجراءات التسجيل والاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024

يمكن للطلاب والطالبات التعرف على جدول الامتحانات والذي يتمثل فيما يلي:

السبت 28/12/2024: تربية إسلامية، فنون.

الأحد 29/12/2024: علوم الحاسب.

الاثنين 30/12/2024: الأحياء، العلوم الهندسية.

الثلاثاء 31/12/2024: الجغرافيا، علوم أسرية.

الخميس 2/1/2025: كيمياء، الدراسات الإسلامية، أدب إنجليزي.

السبت 4/1/2025: اللغة العربية.

الأحد 5/1/2025: الفيزياء، التاريخ.

الاثنين 6/1/2025: مادة اللغة الفرنسية.

الأربعاء 8/1/2025: مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 7/2/2025: مادة الرياضيات الأساسية، الرياضيات المتخصصة.

خطوات التسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم انه يمكن التسجيل في امتحانات الشهادة الثانوية باتباع الخطوات التالية: