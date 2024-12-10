”لولو عم بتصيح” تردد قناة وناسة لولو الجديد على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024 بوش

زاد معدل عمليات البحث خلال هذه الفترة عن تردد قناة وناسة لعام 2024، واشتهرت قناة وناسة بمحتواها المميز الذي يختلف عن معظم قنوات الأطفال، فالقناة تهتم بالجانب الترفيهي إضافة إلى الجانب التعليمي ومن أهم ما يميزها أنها تعرض محتوى آمن تمامًا على الأطفال باختلاف أعمارهم كما أن البرامج مناسبة تمامًا لثقافتنا الإسلامية، وقد قامت الإدارة المسؤولة عن القناة بتغيير التردد حتى يتم تحسين جودة الصورة والصوت، لذا فقد زاد البحث عن التردد الجديد ويمكنك التعرف عليه من خلال سطورنا القادمة بالمقال

تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات

تحرص قناة وناسة على تقديم برامجها بصوت وصورة ذات جودة عالية، لذا فإن إدارة القناة تقوم بتغيير تردد قناة وناسة بين الحين والآخر، ويمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال تلك البيانات:

تردد القناة هو 11430.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل تصحيح خطأ القناة هو 4/3.

جودة القناة هي HD.

معدل ترميز قناة وناسة هو 27500.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات 2024

بالإضافة إلى القمر الصناعي نايل سات يستطيع أولياء الأمور استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك عبر هذه البيانات:

تردد وناسة هو 11270.

استقطاب القناة عمودي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

جودة قناة وناسة هي HD.

معامل تصحيح خطأ قناة وناسة هو 4/3.

أحدث أغاني قناة وناسة

تقوم قناة وناسة ببث الكثير من الأغاني المميزة والممتعة والتي نالت إعجاب آلاف الأطفال عبر الوطن العربي، والذي يميز القناة أنها تبث برامجها وأغانيها بشكل مجاني بدون اشتراك ويتم عرض الأغاني طوال أربعة وعشرين ساعة، ومن أهم تلك الأغاني: