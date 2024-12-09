مسلسل مليونير في غمضة عين.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

حقق مسلسل مليونير في غمضة عين نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه وقد تم مشاهدته من قبل الكثيرين من محبي الأعمال الدرامية بالعالم العربي، وتدور قصة المسلسل عن تحول حياة شاب من الفقر الشديد إلى الثراء، ويتابع المشاهدون موعد الحلقة الجديدة على إيجي بست والطريقة الأسهل لمشاهدته، ويمكنك التعرف على موعد نزول الحلقات الجديدة وموعد العرض وكذلك القنوات الناقلة للمسلسل من خلال السطور التالية.

مسلسل مليونير في غمضة عين

يتم عرض مسلسل مليونير في غمضة عين على المنصة المشهور إيجي بست مجانيًا، وتقوم تلك المنصة بعرض عدد كبير من الأفلام والمسلسلات سواء كانت عربية أو أجنبية مجانيًا، ويرغب كثير من المشاهدين في متابعة مسلسل مليونير في غمضة عين عبر إيجي بست ويمكن ذلك من خلال الدخول إلى المنصة ومن ثم كتابة اسم المسلسل في الشريط الخاص بالبحث، وتتيح لك المنصة مشاهدة الحلقات أونلاين أو عن طريق تحميلها

مواعيد عرض مسلسل مليونير في غمضة عين

يمكن مشاهدة مسلسل مليونير في غمضة عين عبر شاشة التلفاز، حيث تقوم قناة dmc وكذلك قناة mbc دراما بعرضه أسبوعيًا يوم الخميس وذلك في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل مليونير في غمضة عين

ويرغب المتابعون في معرفة أسماء أبطال المسلسل وهم:

الممثل مينا مرعي والذي يقوم بتجسيد شخصية البطل إبراهيم عنبة.

الممثل محمد الحسيني.

الممثل كريم محجوب.

تردد قناة mbc دراما

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المسلسل عبر التلفاز من خلال قناة mbc دراما، ويمكنك تحميل القناة على الرسيفر من خلال هذه البيانات: