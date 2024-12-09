متاح من هنا>> طريقة فتح حساب بنك الخرطوم داخل وخارج السودان عبر تطبيق بنك Bank Of Khartoum

يتزايد اهتمام العديد من الأفراد فتح حساب بنك الخرطوم، حيث يتيح البنك خدمة مبتكرة تبسط عملية فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا سواء للعملاء داخل السودان أو خارجه، كما تمكن هذه الخدمة العملاء من إدارة حساباتهم، وإجراء التحويلات المالية وتسديد الفواتير بكل سهولة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويظهر ذلك التزام البنك بتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء بكفاءة، وللحصول على تفاصيل شاملة حول كيفية فتح الحساب ندعوكم لمتابعة قراءة هذا المقال.

فتح حساب بنك الخرطوم

أحدثت التكنولوجيا الحديثة نقلة نوعية في طرق التعامل مع المؤسسات المالية، حيث يقدم فتح حساب بنك الخرطوم خدمة إلكترونية مبتكرة لفتح الحسابات البنكية، كما تتيح هذه الخدمة للعملاء إتمام جميع الخطوات بسهولة عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية مما يوفر عليهم عناء زيارة الفروع، ومع ذلك هناك بعض الشروط التي يجب تلبيتها لفتح الحساب، وهي كالتالي:

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

امتلاك بريد إلكتروني فعال وبطاقة هوية وطنية سارية.

إيداع حد أدنى قدره 10,000 جنيه سوداني.

عدم امتلاك المتقدم حساب مسبق في البنك.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

بمجرد استيفاء الشروط وتوفير المستندات المطلوبة، يمكنك فتح حسابك بسهولة وسرعة من خلال تطبيق “بنكك” باتباع خطوات بسيطة تنجز في دقائق معدودة، ولبدء العمليةاتبع التعليمات التالية: