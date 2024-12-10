وزارة التربية: موعد امتحانات نصف العام والامتحانات النهائية للعام 2025 العراق.. اعــرف متى تكون الاجازة

موعد امتحانات نصف العام 2025 في العراق شغلت تفكير عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك لأنها تسعى لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام، ولهذا تستعد الوزارة من الآن لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب في جميع المراحل الدراسية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

موعد امتحانات نصف العام العراق

تؤكد وزارة التربية أن الاستعداد الجيد من الطلاب والتزامهم بالتوجيهات التي تقدمها الوزارة يسهمان في تحقيق نتائج إيجابية خلال الامتحانات، والتي تعد محطة مهمة في حياة جميع الطلاب لتقييم مستوى التحصيل الدراسي لديهم، ومنها فقد أعلنت الوزارة عن موعد امتحانات نصف العام العراق، والذي جاء على النحو التالي:

13 يناير 2025: بداية امتحانات الدراسة الابتدائية وتنتهي يوم الأحد 19 يناير.

11 يناير 2025: تبدأ امتحانات الثانوية وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

تبدأ العطلة الربيعية في العراق يوم 22 يناير وحتي 5 فبراير2025، علي أن تستمر هذه العطلة لمدة أسبوعين متتالين.

28 يناير 2025: تبدأ الامتحانات التمهيدية على الامتحان الخارجي في 28 يناير 2025.

استعدادات وزارة التربية العراقية للامتحانات

تعمل وزارة التربية العراقية على تنفيذ مجموعة من التدابير لضمان تنظيم الامتحانات، منها:

توزيع الطلاب على اللجان بشكل يضمن العدالة وتسهيل سير الامتحانات.

حملات تفتيش لضمان الالتزام بالقوانين ومنع الغش والتلاعب.

بدء أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات، لتسريع إعلان النتائج.

إعداد جدول لاحق لامتحانات الدور الثاني للطلاب المحتاجين لإعادة الامتحانات.

موعد امتحانات نهاية العام

تفتتح امتحانات نهاية العام للصفوف غير المنتهية لعام 2025 بالاختبارات الشفهية، التي تعقد قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع، ووفقا للجدول المعلن من وزارة التربية، تأتي مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات النهائية يوم السبت 3 مايو 2025، وتختتم يوم الخميس 8 مايو 2025.

المرحلتان المتوسطة والإعدادية: تجرى الامتحانات من يوم الخميس 8 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الأحد 18 مايو 2025.

جدول امتحانات الترم الاول

هذا الجدول يشرح بالتفصيل موعد امتحانات الترم الاول والثاني لكافة الفروع: