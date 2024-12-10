إبداع شاومي في الفئة الاقتصادية.. مواصفات ومميزات Xiaomi Poco C75 العملاق الرائد وأمكانيات تفوق الوصف وبسعر تنافسي

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد Poco C75، الذي يعتبر إضافة مميزة إلى سلسلة الهواتف الاقتصادية ويتميز هذا الهاتف بمواصفات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين، حيث يأتي بشاشة كبيرة وعالية الدقة، ومعالج قوي يضمن أداءً سلسًا. كما يوفر Poco C75 تجربة تصوير رائعة، مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز مواصفات هذا الهاتف بالتفصيل، مع التركيز على المميزات والعيوب التي قد تهم المستخدمين عند اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات ومميزات Xiaomi Poco C75

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Poco C75، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية، مما يجعله خيارًا جذابًا في الفئة الاقتصادية وإليك التفاصيل الكاملة حول مواصفات الهاتف ومميزاته

مواصفات Xiaomi Poco C75

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النواة Helio G81 Ultra بتكنولوجيا 12 نانو التخزين/الرام 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام الكاميرا خلفية مزدوجة 50 م.ب.+ Ai / أمامية 13 م.ب. الشاشة 6.88 بوصة بدقة 720×1640 بكسل بها نوتش نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5160 مللي أمبير

مميزات Xiaomi Poco C75

دعم NFC: لتسهيل الاتصال اللاسلكي السريع. تصميم أنيق: يعكس الألوان المتنوعة والمميزة. بطارية كبيرة السعة: توفر استخدامًا طويل الأمد، مع شحن سريع بقوة 18 واط باستخدام شاحن 33 واط المرفق. كاميرا خلفية عالية الجودة: لتجربة تصوير رائعة. شاشة IPS ضخمة: تدعم معدل تحديث 120Hz، لكنها تفتقر إلى الدقة العالية وسطوع محدود تحت الشمس. معالج Helio G81 Ultra: يوفر أداءً جيدًا لمهامك اليومية. دعم شريحتي اتصال وكارت ميموري: يسمح بالاستخدام المتزامن.

سعر Xiaomi Poco C75

في مصر:

النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5900 جنيه.

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 6700 جنيه (ضمان محلي صنع في مصر).

في السعودية:

النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 530 ريال.

في الإمارات: