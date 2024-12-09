افتح حسابك في ثواني من البيت .. رابط وشروط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2024 bankofkhartoum

أعلن بنك الخرطوم في السودان عن إتاحة خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت لعام 2024، مما يوفر للمغتربين داخل وخارج السودان وسيلة سهلة لإنشاء حسابات جديدة، ويعد بنك الخرطوم من أبرز المؤسسات المصرفية في البلاد، حيث يتميز بتقديم خدمات مبتكرة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية للعملاء، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة من خلال اتباع ما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على خيار “فتح حساب جديد”.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

رفع الوثائق اللازمة لإتمام الطلب.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر “إرسال” وانتظار رسالة تحتوي على رقم الحساب البنكي.

الشروط المطلوبة لفتح الحساب

حدد البنك عدة معايير يجب الالتزام بها لإنشاء حساب بنجاح، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

كما يشترط ألا يقل العمر عن 18 عامًا.

ضرورة امتلاك الراغب في فتح الحساب بريد إلكتروني صالح للتواصل.

ثم يلزم تقديم وثيقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

إيداع مبلغ مبدئي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة بدقة عالية، مع تقديم ثلاث توقيعات شخصية واضحة.

تسديد الرسوم المحددة لفتح الحساب.

مزايا خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

تساهم هذه الخدمة الإلكترونية في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنشاء حساب مصرفي، كما أنها تعزز من مرونة التعاملات المالية، مما يلبي احتياجات العملاء بسهولة وأمان.